Kniegelenk betroffen
FCB-Stürmer verletzt – Zeitpunkt für Rückkehr unklar

Das Jahr 2025 endet für Moritz Broschinski mit einer Verletzung. «Sicher für mehrere Wochen» muss der Basler Angreifer pausieren.
Publiziert: 19:07 Uhr
|
Aktualisiert: 19:26 Uhr
Moritz Broschinski (2.v.l.) fällt «mehrere Wochen» verletzt aus, wie der FCB bekannt gibt.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Verletzungsrückschlag für Basel-Stürmer Moritz Broschinski: Der 25-jährige Deutsche hat sich am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen Servette kurz vor der Pause in einem Zweikampf eine Teilruptur des Aussenbandes im linken Kniegelenk zugezogen. Dies haben die am Montag durchgeführten MRI-Untersuchungen bestätigt.

Wie lange Broschinski effektiv deswegen pausieren muss, ist unklar. «Er fällt bis auf Weiteres aus, sicher für mehrere Wochen», lautet das Statement der Bebbi dazu auf X. Die Rückrunde beginnt für den FCB am 18. Januar mit dem Heimspiel gegen Sion.

Mitte August stiess Broschinski vom VfL Bochum zum amtierenden Schweizer Meister. Ihm sind wettbewerbsübergreifend in 25 Einsätzen für Rotblau bisher drei Tore geglückt.

