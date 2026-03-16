Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

GC zieht die Reissleine. Nach zuletzt drei Pleiten in Serie muss Trainer Gerald Scheiblehner per sofort gehen. Auch seine Assistenten Alexander Zellhofer und Toni Mestrovic werden mit sofortiger Wirkung freigestellt.

«Nach einer sorgfältigen Analyse sind wir zum Schluss gekommen, dass wir für die verbleibende Phase der Saison einen neuen Impuls setzen möchten», lässt sich Sportchef Alain Sutter in der Medienmitteilung zitieren.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bei den Zürchern läuten seit längerer Zeit die Abstiegs-Alarmglocken. Die Hoppers belegen aktuell den vorletzten Rang. Die Reserve auf das Schlusslicht aus Winterthur, das am Sonntag einen Sieg in Luzern holte, ist auf fünf Zähler geschrumpft.

Scheiblehner übernahm bei GC Anfang Saison. Die Bilanz des Österreichers in der Meisterschaft: Fünf Siege und neun Remis stehen 16 Niederlagen gegenüber. Immerhin: Im Schweizer Cup führte Scheiblehner die Hoppers erfolgreich bis in den Halbfinal.

Dort trifft GC am 18. April auswärts auf Challenge-League-Klub Stade-Lausanne-Ouchy. Dann steht bei den Zürchern Gernot Messner an der Seitenlinie. Der bisherige U21-Cheftrainer übernimmt interimistisch bis Saisonende bei der 1. Mannschaft. Shkelzen Gashi, Messners Assistent bei der U21, steigt ebenfalls auf.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos