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Knall in der Super League
Krisen-Klub GC entlässt Trainer Scheiblehner

Der Super-League-Tabellenvorletzte GC stellt mit sofortiger Wirkung Cheftrainer Gerald Scheiblehner frei.
Publiziert: vor 12 Minuten
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Gerald Scheiblehner ist nicht mehr GC-Trainer.
Foto: Pius Koller
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

GC zieht die Reissleine. Nach zuletzt drei Pleiten in Serie muss Trainer Gerald Scheiblehner per sofort gehen. Auch seine Assistenten Alexander Zellhofer und Toni Mestrovic werden mit sofortiger Wirkung freigestellt.

«Nach einer sorgfältigen Analyse sind wir zum Schluss gekommen, dass wir für die verbleibende Phase der Saison einen neuen Impuls setzen möchten», lässt sich Sportchef Alain Sutter in der Medienmitteilung zitieren.

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Bei den Zürchern läuten seit längerer Zeit die Abstiegs-Alarmglocken. Die Hoppers belegen aktuell den vorletzten Rang. Die Reserve auf das Schlusslicht aus Winterthur, das am Sonntag einen Sieg in Luzern holte, ist auf fünf Zähler geschrumpft.

Scheiblehner übernahm bei GC Anfang Saison. Die Bilanz des Österreichers in der Meisterschaft: Fünf Siege und neun Remis stehen 16 Niederlagen gegenüber. Immerhin: Im Schweizer Cup führte Scheiblehner die Hoppers erfolgreich bis in den Halbfinal.

Dort trifft GC am 18. April auswärts auf Challenge-League-Klub Stade-Lausanne-Ouchy. Dann steht bei den Zürchern Gernot Messner an der Seitenlinie. Der bisherige U21-Cheftrainer übernimmt interimistisch bis Saisonende bei der 1. Mannschaft. Shkelzen Gashi, Messners Assistent bei der U21, steigt ebenfalls auf.

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
30
38
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
FC Sion
30
9
45
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
FC Luzern
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zürich
FC Zürich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
30
-18
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
30
-46
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Grasshopper Club Zürich
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