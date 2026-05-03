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Überschwängliche Freude und viele Emotionen bei Thun-Fans
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«Wir haben jahrelang gewartet»
Überschwängliche Freude und viele Emotionen bei Thun-Fans

Jubel im Berner Oberland: Der FC Thun ist dank Walliser Schützenhilfe jetzt definitiv Schweizer Meister. Die grosse Partynacht kann kommen. Blick nimmt dich mit in die Feierlichkeiten des Thuner Meistersonntags – hier im Ticker zum Nachlesen.
Publiziert: 03.05.2026 um 13:39 Uhr
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Aktualisiert: vor 15 Minuten
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Mittlerweile feiern die Thuner Fans den ersten Meistertitel der Geschichte in der Innenstadt.
Foto: keystone-sda.ch
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Benjamin Fisch, Simon Strimer und Andrea Cattani
03.05.2026, 18:45 Uhr

Lustrinelli im Champagner-Regen

Rund zwei Stunden lang feierten Fans und Spieler des FC Thun den Märchen-Meistertitel in der Stockhorn Arena. Nun geht der Party-Tross weiter Richtung Rathausplatz in der Thuner Innenstadt. Hier gibts darum nochmals die besten Momente der Feierlichkeiten im Stadion im Video:

Hier tanzt Lustrinelli im Champagner-Regen
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Inklusive Champagner-Regen:So feierte Thun den Titel in der Stockhorn-Arena
03.05.2026, 21:07 Uhr

Feierlichkeiten verlegen sich

Der Rathausplatz leert sich langsam. Die Party geht in den Bars weiter.

03.05.2026, 20:17 Uhr

Die bisherige Party in Bildern

Die Meister-Party der Thuner ist in vollem Gange. Hier gibt es einen Überblick mit den besten Schnappschüssen der bisherigen Feierlichkeiten.

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Während die Thuner Mannschaft die Partie des FCSG etwas abgeschirmt im Stadion verfolgt, …
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
03.05.2026, 19:00 Uhr

Weiter geht die Party in der Innenstadt

Jetzt kann die angekündigte Freinacht in Thun endgültig anlaufen. Fans und Mannschaft sind auf dem Thuner Rathausplatz angekommen. Die Kulisse in der Altstadt ist eines Überraschungs-Meisters absolut würdig. Mehrere Tausend Menschen sind in den Gassen, Pyro-Rauch liegt in der Luft, immer wieder sind Fan-Gesänge zu hören. Die Stadt ist fest in Fussball-Hand.

Der Meisterbus rollt in Richtung Innenstadt
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Durch die Strassen von Thun:Der Meisterbus rollt in Richtung Innenstadt
03.05.2026, 18:38 Uhr

Es hupt wie wild in Thun

Man kann den Lötschbergtunnel mit etwas gutem Willen als Portal in den Süden ansehen. Es würde die fast schon südländisch anmutenden Hupkonzerte erklären, die am Abend auf Thuns Strassen abgehalten werden – und das im sonst so ruhigen Berner Oberländer Städtchen. Bleibt zu hoffen, dass die Polizei für einmal ein Auge zudrückt.

Autos veranstalten lautes Hupkonzert in Thun
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Die Stadt steht Kopf:Autos veranstalten lautes Hupkonzert in Thun
03.05.2026, 17:52 Uhr

Der Meister-Bus ist auch schon bereit

Die Thuner Spieler wollten sich nicht zu früh freuen und warteten mit ihren Jubel-Schreien bis zum Apfiff des St.-Gallen-Spiels. Beim lokalen Bus-Unternehmen war man da schon etwas mutiger und hat eines der eigenen Fahrzeuge bereits umlackiert. Der Wagen fährt jetzt ganz in Rot durch die Strassen mit der Botschaft: «Aacho, abglieferet, abgruumt!» Die Meister-Party nimmt also wortwörtlich Fahrt auf.

Der neue Meister-Bus von Thun.
03.05.2026, 17:17 Uhr

Thun-Boss Gerber mit Wink an die Konkurrenz

Mitten in der Meister-Party greift noch Thun-Boss Andres Gerber (53) zum Mikrofon. In einer kurzen Ansprache an die Fans im Stadion bedankt er sich für den Support und kommt ins Schwärmen ab dieser Wunder-Saison. Und er hat noch einen kleinen Seitenhieb an die Konkurrenz parat: «Stell dir vor, es ist nicht YB, nicht Basel nicht Zürich – sondern es ist unser FC Thun.»

Tatsächlich kann der Triumph der Berner Oberländer – so märchenhaft er ist – auch als Tiefschlag für die anderen Klubs in der Super League gesehen werden. «Es ist ein vernichtendes Zeugnis für die sportlichen Chefetagen der vermeintlich grossen Klubs», ​urteilt Blick-Fussballchef Tobias Wedermann in seinem Kommentar​ zum Schweizer Meister FC Thun.

«Nicht Basel, YB oder Zürich – sondern der FC Thun!»
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Ansprache von Präsident Gerber:«Nicht Basel, YB oder Zürich – sondern der FC Thun!»
03.05.2026, 16:59 Uhr

Der Fan-Marsch in die Stadt beginnt

Jetzt beginnt der Fan-Marsch. Die Fans strömen nach der Spielerpräsentation zum Stadionausgang. Es geht zum Rathausplatz. Dort, wo vor einem Jahr und einem Tag die Aufstiegsfeier gestiegen ist. Die Mannschaft wird später mit dem Bus anfahren.

Die Thuner Party wechselt die Location: Bald gehts auf dem Rathausplatz weiter.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
03.05.2026, 16:43 Uhr

Der Pokal-Ersatz ist schon kaputt

Nein, den richtigen Meisterpokal haben die Thuner noch nicht. Diesen gibts erst beim letzten Heimspiel am 14. Mai gegen YB. Doch die Berner Oberländer wissen sich zu helfen. Beim Bad in der Menge tanzt Stürmer Elmin Rastoder plötzlich mit einer von einem Fan gebastelten Pokal-Attrappe herum. Ähnlich wie viele Abwehrreihen in der Super League kann aber auch die Trophäe nicht mit dem Angreifer mithalten. Der Pokal ist nach kurzer Zeit in zwei Stücke zerbrochen. Bleibt zu hoffen, dass die Thuner mit der echten Trophäe dann etwas sorgfältiger umgehen.

Elmin Rastoder feiert mit der bereits zerbrochenen Pokal-Attrappe.
Foto: keystone-sda.ch
03.05.2026, 16:36 Uhr

Thun-Bamert im Meister-Interview

«Das löst gerade sehr viele Emotionen aus»
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Bamert kämpft mit Tränen:«Das löst gerade sehr viele Emotionen aus»
03.05.2026, 16:21 Uhr

Jetzt wird Lustrinelli gefeiert

Die Anhänger in der Thuner Fan-Kurve hüpfen und springen. Sie wissen, wer einer der wichtigsten Baumeister des Meister-Märchens ist. Immer wieder singen sie: «Lustrinelli, Lustrinelli, ohé! Ohé!» Der Regen hält übrigens an im Berner Oberland. Aber das interessiert hier in der Meister-Euphorie keinen.

«So etwas zu erleben ist unbeschreiblich»
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Thun-Stars werden emotional:«So etwas zu erleben ist unbeschreiblich»
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Thun
FC Thun
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