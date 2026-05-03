Lustrinelli im Champagner-Regen
Rund zwei Stunden lang feierten Fans und Spieler des FC Thun den Märchen-Meistertitel in der Stockhorn Arena. Nun geht der Party-Tross weiter Richtung Rathausplatz in der Thuner Innenstadt. Hier gibts darum nochmals die besten Momente der Feierlichkeiten im Stadion im Video:
Feierlichkeiten verlegen sich
Der Rathausplatz leert sich langsam. Die Party geht in den Bars weiter.
Die bisherige Party in Bildern
Die Meister-Party der Thuner ist in vollem Gange. Hier gibt es einen Überblick mit den besten Schnappschüssen der bisherigen Feierlichkeiten.
Weiter geht die Party in der Innenstadt
Jetzt kann die angekündigte Freinacht in Thun endgültig anlaufen. Fans und Mannschaft sind auf dem Thuner Rathausplatz angekommen. Die Kulisse in der Altstadt ist eines Überraschungs-Meisters absolut würdig. Mehrere Tausend Menschen sind in den Gassen, Pyro-Rauch liegt in der Luft, immer wieder sind Fan-Gesänge zu hören. Die Stadt ist fest in Fussball-Hand.
Es hupt wie wild in Thun
Man kann den Lötschbergtunnel mit etwas gutem Willen als Portal in den Süden ansehen. Es würde die fast schon südländisch anmutenden Hupkonzerte erklären, die am Abend auf Thuns Strassen abgehalten werden – und das im sonst so ruhigen Berner Oberländer Städtchen. Bleibt zu hoffen, dass die Polizei für einmal ein Auge zudrückt.
Der Meister-Bus ist auch schon bereit
Die Thuner Spieler wollten sich nicht zu früh freuen und warteten mit ihren Jubel-Schreien bis zum Apfiff des St.-Gallen-Spiels. Beim lokalen Bus-Unternehmen war man da schon etwas mutiger und hat eines der eigenen Fahrzeuge bereits umlackiert. Der Wagen fährt jetzt ganz in Rot durch die Strassen mit der Botschaft: «Aacho, abglieferet, abgruumt!» Die Meister-Party nimmt also wortwörtlich Fahrt auf.
Thun-Boss Gerber mit Wink an die Konkurrenz
Mitten in der Meister-Party greift noch Thun-Boss Andres Gerber (53) zum Mikrofon. In einer kurzen Ansprache an die Fans im Stadion bedankt er sich für den Support und kommt ins Schwärmen ab dieser Wunder-Saison. Und er hat noch einen kleinen Seitenhieb an die Konkurrenz parat: «Stell dir vor, es ist nicht YB, nicht Basel nicht Zürich – sondern es ist unser FC Thun.»
Tatsächlich kann der Triumph der Berner Oberländer – so märchenhaft er ist – auch als Tiefschlag für die anderen Klubs in der Super League gesehen werden. «Es ist ein vernichtendes Zeugnis für die sportlichen Chefetagen der vermeintlich grossen Klubs», urteilt Blick-Fussballchef Tobias Wedermann in seinem Kommentar zum Schweizer Meister FC Thun.
Der Fan-Marsch in die Stadt beginnt
Jetzt beginnt der Fan-Marsch. Die Fans strömen nach der Spielerpräsentation zum Stadionausgang. Es geht zum Rathausplatz. Dort, wo vor einem Jahr und einem Tag die Aufstiegsfeier gestiegen ist. Die Mannschaft wird später mit dem Bus anfahren.
Der Pokal-Ersatz ist schon kaputt
Nein, den richtigen Meisterpokal haben die Thuner noch nicht. Diesen gibts erst beim letzten Heimspiel am 14. Mai gegen YB. Doch die Berner Oberländer wissen sich zu helfen. Beim Bad in der Menge tanzt Stürmer Elmin Rastoder plötzlich mit einer von einem Fan gebastelten Pokal-Attrappe herum. Ähnlich wie viele Abwehrreihen in der Super League kann aber auch die Trophäe nicht mit dem Angreifer mithalten. Der Pokal ist nach kurzer Zeit in zwei Stücke zerbrochen. Bleibt zu hoffen, dass die Thuner mit der echten Trophäe dann etwas sorgfältiger umgehen.
Thun-Bamert im Meister-Interview
Jetzt wird Lustrinelli gefeiert
Die Anhänger in der Thuner Fan-Kurve hüpfen und springen. Sie wissen, wer einer der wichtigsten Baumeister des Meister-Märchens ist. Immer wieder singen sie: «Lustrinelli, Lustrinelli, ohé! Ohé!» Der Regen hält übrigens an im Berner Oberland. Aber das interessiert hier in der Meister-Euphorie keinen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
35
3
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
35
-53
20