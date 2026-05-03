Thun-Boss Gerber mit Wink an die Konkurrenz

Mitten in der Meister-Party greift noch Thun-Boss Andres Gerber (53) zum Mikrofon. In einer kurzen Ansprache an die Fans im Stadion bedankt er sich für den Support und kommt ins Schwärmen ab dieser Wunder-Saison. Und er hat noch einen kleinen Seitenhieb an die Konkurrenz parat: «Stell dir vor, es ist nicht YB, nicht Basel nicht Zürich – sondern es ist unser FC Thun.»

Tatsächlich kann der Triumph der Berner Oberländer – so märchenhaft er ist – auch als Tiefschlag für die anderen Klubs in der Super League gesehen werden. «Es ist ein vernichtendes Zeugnis für die sportlichen Chefetagen der vermeintlich grossen Klubs», ​urteilt Blick-Fussballchef Tobias Wedermann in seinem Kommentar​ zum Schweizer Meister FC Thun.