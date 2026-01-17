DE
Keller über rote Karte
«Kurz vor der Pause muss man nicht so reingehen»

Marvin Keller und Bryan Okoh sprechen über die YB-Heimniederlage gegen Lausanne. Insbesondere YB-Keeper Keller findet zur Berner Leistung klare Worte.
Publiziert: 17.01.2026 um vor 38 Minuten
