Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
20
8
36
4
FC Basel
19
8
32
5
FC Sion
19
6
30
6
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zürich
19
-7
24
9
FC Luzern
20
-3
21
10
Servette FC
19
-7
20
11
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde