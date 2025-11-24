DE
Kein Sieger im Letzigrund
Das FCB-Spiel gegen GC im Schnell-Rückblick

In einem wilden Spiel mit drei roten Karten trennen sich GC und der FCB mit 1:1. Hier gibts das Spiel im Schnell-Rückblick.
Publiziert: vor 11 Minuten
Blick testet mit Hilfe von KI Video-Zusammenfassungen, die nach jeder Runde jeweils massgeschneidert für Fans erscheinen sollen (in diesem Fall FCB). Was hältst du von dem Video? Stimme im Voting ab und/oder gib einen Kommentar ab.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
14
11
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
14
7
25
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
10
24
4
FC Basel
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
13
1
22
6
FC Sion
FC Sion
14
3
20
7
FC Luzern
FC Luzern
14
4
18
8
FC Zürich
FC Zürich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
14
-9
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
