Blick testet mit Hilfe von KI Video-Zusammenfassungen, die nach jeder Runde jeweils massgeschneidert für Fans erscheinen sollen (in diesem Fall FCB). Was hältst du von dem Video? Stimme im Voting ab und/oder gib einen Kommentar ab.
Externe Inhalte
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
14
11
31
2
14
7
25
3
13
10
24
4
14
6
23
5
13
1
22
6
14
3
20
7
14
4
18
8
14
-6
17
9
14
3
16
10
14
-5
15
11
14
-9
14
12
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde