Sicherheitskosten für FCB-Heimspiele stiegen 2025 an

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat über die Sicherheitskosten des FC Basel informiert. Diese sind für die Heimspiele im vergangenen Jahr gestiegen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Durchschnitt fielen pro Heimspiel des FC Basel im Jahr 2025 rund 117'000 Franken an Sicherheitskosten an. Das sind etwas mehr als die durchschnittlich 105'000 Franken im Vorjahr, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Dienstag mitteilt.

Hingegen sanken die durchschnittlichen Kosten bei Super-League-Heimspielen. Sie betrugen im Jahr 2025 nur noch rund 96'000 Franken pro Spiel, im Jahr 2024 waren es noch 107'000 Franken, wie die Polizei schreibt.

Insgesamt bilanziert die Polizei das vergangene Jahr als «ähnlich ruhig» wie das Jahr 2024. Es seien drei Rayonverbote verhängt worden, zwei davon im Zusammenhang mit der Women's Euro. Im 2024 seien es total zwei gewesen.

Der FC Basel hat 2025 drei Stadionverbote beantragt, zwei davon beim Schweizerischen Fussballverband im Zusammenhang mit der Women's Euro, wie es heisst. Im Jahr 2024 seien es insgesamt zwei gewesen.

Während es im Jahr 2024 kein Verfahren mit direktem Bezug zu Fussballspielen gab, hat die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt im Jahr 2025 eines geführt.

Noch näher dran am FC Basel Füge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen