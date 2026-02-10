DE
FR
Abonnieren

Jahresbilanz der Polizei
Sicherheitskosten für FCB-Heimspiele stiegen 2025 an

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat über die Sicherheitskosten des FC Basel informiert. Diese sind für die Heimspiele im vergangenen Jahr gestiegen.
Publiziert: vor 9 Minuten
Kommentieren
117'000 Franken hat die Sicherheit letztes Jahr pro FCB-Heimspiel durchschnittlich gekostet.
Foto: Pius Koller
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Im Durchschnitt fielen pro Heimspiel des FC Basel im Jahr 2025 rund 117'000 Franken an Sicherheitskosten an. Das sind etwas mehr als die durchschnittlich 105'000 Franken im Vorjahr, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Dienstag mitteilt.

Hingegen sanken die durchschnittlichen Kosten bei Super-League-Heimspielen. Sie betrugen im Jahr 2025 nur noch rund 96'000 Franken pro Spiel, im Jahr 2024 waren es noch 107'000 Franken, wie die Polizei schreibt.

Insgesamt bilanziert die Polizei das vergangene Jahr als «ähnlich ruhig» wie das Jahr 2024. Es seien drei Rayonverbote verhängt worden, zwei davon im Zusammenhang mit der Women's Euro. Im 2024 seien es total zwei gewesen.

Der FC Basel hat 2025 drei Stadionverbote beantragt, zwei davon beim Schweizerischen Fussballverband im Zusammenhang mit der Women's Euro, wie es heisst. Im Jahr 2024 seien es insgesamt zwei gewesen.

Während es im Jahr 2024 kein Verfahren mit direktem Bezug zu Fussballspielen gab, hat die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt im Jahr 2025 eines geführt.

Noch näher dran am FC Basel

Füge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League