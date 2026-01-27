Blick-Leser glauben nicht an Lichtsteiner als FCB-Coach

Ist Stephan Lichtsteiner der Aufgabe als FCB-Trainer gewachsen? Nein, findet die Mehrheit der Blick-Leser – aber es gibt auch wohlwollende Resonanz.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Grösser kann ein Sprung eines Schweizer Trainers kaum sein: Von Wettswil-Bonstetten in der 1. Liga Classic, der vierthöchsten Spielklasse, in die Super League zum amtierenden Meister FC Basel. Ein Schritt, den sich der langjährige Nati-Captain Stephan Lichtsteiner offenbar zutraut.

Die Blick-Leser dagegen nicht. In der Umfrage, ob der 42-Jährige die Aufgabe als FCB-Coach packt, sagen 54 Prozent Nein (Stand Dienstag 20 Uhr). «Denke nicht, dass das gut kommt», schreibt ein Leser in den Kommentaren.

Doch es gibt auch positive Resonanz. Ein knapper Viertel (24 Prozent) glaubt an Lichtsteiner und daran, dass er der Aufgabe gewachsen ist. Ein Leser meint: «Er wird sich diesen Schritt gut überlegt haben.» 22 Prozent hätten zudem dem Vorgänger Ludovic Magnin (46) noch etwas mehr Zeit gegeben.

