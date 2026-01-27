DE
Ist der Sprung zu gross?
Blick-Leser glauben nicht an Lichtsteiner als FCB-Coach

Ist Stephan Lichtsteiner der Aufgabe als FCB-Trainer gewachsen? Nein, findet die Mehrheit der Blick-Leser – aber es gibt auch wohlwollende Resonanz.
Publiziert: 21:06 Uhr
|
Aktualisiert: 21:07 Uhr
Cédric HeebRedaktor Sport

Grösser kann ein Sprung eines Schweizer Trainers kaum sein: Von Wettswil-Bonstetten in der 1. Liga Classic, der vierthöchsten Spielklasse, in die Super League zum amtierenden Meister FC Basel. Ein Schritt, den sich der langjährige Nati-Captain Stephan Lichtsteiner offenbar zutraut.

Die Blick-Leser dagegen nicht. In der Umfrage, ob der 42-Jährige die Aufgabe als FCB-Coach packt, sagen 54 Prozent Nein (Stand Dienstag 20 Uhr). «Denke nicht, dass das gut kommt», schreibt ein Leser in den Kommentaren.

Doch es gibt auch positive Resonanz. Ein knapper Viertel (24 Prozent) glaubt an Lichtsteiner und daran, dass er der Aufgabe gewachsen ist. Ein Leser meint: «Er wird sich diesen Schritt gut überlegt haben.» 22 Prozent hätten zudem dem Vorgänger Ludovic Magnin (46) noch etwas mehr Zeit gegeben.



Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
FC Winterthur
20
-32
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
