Nicht nur in Bern, auch in Basel gehen die Verteidiger aus. Und im Tessin schaut sich Besitzer Joe Mansueto (68) zum ersten Mal überhaupt einSpiel im Stadion an. Die wichtigsten News vor der 11. Super-League-Runde.

Gegen Winterthur könnte Marvin Akahomen zu seinem ersten Saisoneinsatz kommen. Foto: freshfocus 1/6

Fussball-Redaktion

Chance für FCB-Talent Akahomen(17)?

Nachdem bereits Arnau Comas und Finn van Breemen seit Wochen nicht zur Verfügung stehen, muss FCB-Trainer Fabio Celestini nun auch noch länger auf Jonas Adjetey verzichten. Aufgrund des Personalmangels hat sich der Lausanner bereits Anfang Oktober von seiner Dreierkette verabschiedet. Auswärts gegen Winterthur dürften am Samstag Nicolas Vouilloz und Adrian Barisic die Innenverteidigung bilden. Oder wirft Celestini den jungen Marvin Akahomen ins kalte Wasser? Der 17-Jährige ist in diesem Jahr bislang erst ein einziges Mal zum Einsatz gekommen – beim letzten Gastspiel auf der Schützenwiese Ende Januar.

Lugano-Boss vor Premiere

Vor über drei Jahren ist Joe Mansueto (68) beim FC Lugano eingestiegen. Ein Spiel der Bianconeri hat der US-Unternehmer aber bis heute noch nie vor Ort mitverfolgt. Das soll sich am Samstag gegen YB ändern. Wie die Tessiner auf ihrer Website mitteilen, ist Mansueto zum ersten Mal seit Sommer 2022 wieder in der Schweiz zu Besuch.

Walliser Dusrtstrecke

In der Super League wartet Sion nun schon seit zweieinhalb Monaten auf einen Sieg. Während die Niederlage gegen das starke Servette als logisch angesehen wurde, wird das Publikum im Tourbillon eine schlechte Leistung gegen St. Gallen nur schwer akzeptieren. Bastien Toma und Chadrac Akolo, zwei bekannte Namen im Tourbillon, haben am Donnerstag in der Conference League gegen Fiorentina (2:4) ein sehr intensives Spiel bestritten. Das will Sion asausnützenSonst wird man im Wallis langsam nervös werden.

Yverdon wartet auf Kevin Carlos 2.0

Eigentlich hätte Mitchy Ntelo (23) Yverdons Königstransfer werden sollen. Doch der Belgier, der von Lokomotiv Plovdiv kam, kann bisher nicht überzeugend. Erst ein Tor hat der Stürmer vorzuweisen – im Cup gegen Emmen (2. Liga Inter). Muss man sich am südlichen Ende des Neuenburgersees Sorgen machen? «Nein, letztes Jahr haben sie das Gleiche über Kevin Carlos gesagt. Am Anfang hat er wenig gespielt, dann haben wir ihm geholfen, sich zu entwickeln und er wurde Torschützenkönig der Super League. Geben Sie Mitchy Zeit», sagt Yverdon-Boss Jeffrey Saunders. Wie viel Zeit? «Drei Monate, sechs Monate ... das ist egal. Wir glauben an Mitchy.»

Mazikou fehlt Servette im Spitzenspiel

Servette muss im Gipfertreffen gegen Leader Zürich ohne einen seiner zuverlässigsten Spieler angehen. Linksverteidiger Bradley Mazikou (28) fällt mit einer Knieverletzung aus. Ein echter Nackenschlag für die Genfer, denn die Abwehr war seit einigen Spielen wirklich solide. Welche Lösung hat Trainer Thomas Häberli parat? Der junge Malik Sawadogo? Anthony Baron? Oder den sehr polyvalenten Théo Magnin?

Legenden-Treffen im Tuilière

Lausanne-Sport wurde in den letzten Jahren immer wieder für seinen fehlenden «Klubgeist» kritisiert. «St. Gallen, Luzern, YB, Basel... alle machen es so viel besser wie wir...», war in den Gängen des Tuilière zu hären. Also nahm der LS die Dinge selbst in die Hand. Für das Spiel gegen GC hat sich LS darum etwas Besonderer überlegt: Vor Anpfiff werden 30 «glorreiche Ehemalige» auf dem Rasen aufmarschieren, darunter Dominique Herr, Christophe Ohrel, Marc Hottiger und Frank Verlaat.