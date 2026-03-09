Wie der FC Zürich am Montagabend bekannt gibt, trennt man sich per sofort von Johan Vonlanthen. Der ehemalige Nati-Spieler war seit Januar 2024 im Trainerstab der ersten Mannschaft.

Der FC Zürich und Johan Vonlanthen gehen per sofort getrennte Wege. Das gibt der Zürcher Klub am Montagabend bekannt. Der Vertrag des ehemaligen Nationalspielers sei im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde, heisst es in der Mitteilung. Vonlanthen verlässt der Verein per sofort, heisst es weiter.

Johan Vonlanthen kam im Januar 2024 zum FC Zürich und war zunächst Stürmer- und Techniktrainer in der FCZ Academy und bei den FCZ Frauen. Ende April 2024 wurde er Teil des Trainerstabs der ersten Mannschaft, wo er als Coach und Individualtrainer tätig war.

