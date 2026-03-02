Im Training verletzt

Bei Lausanne hat die Verletzungshexe zugeschlagen. Jamie Roche fällt mehrere Wochen aus.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Lausanne-Sport, der Neunte der Super League, muss vier bis sechs Wochen ohne Jamie Roche auskommen, wie der Waadtländer Verein bekannt gab. Der schwedische Mittelfeldspieler hat sich am vergangenen Mittwoch im Training am Knöchel verletzt.

Noch näher dran an Lausanne Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen