Im Training verletzt
Lausannes Roche fällt mehrere Wochen aus

Bei Lausanne hat die Verletzungshexe zugeschlagen. Jamie Roche fällt mehrere Wochen aus.
Publiziert: 16:51 Uhr
|
Aktualisiert: 16:57 Uhr
Jamie Roche hat sich am Knöchel verletzt.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Lausanne-Sport, der Neunte der Super League, muss vier bis sechs Wochen ohne Jamie Roche auskommen, wie der Waadtländer Verein bekannt gab. Der schwedische Mittelfeldspieler hat sich am vergangenen Mittwoch im Training am Knöchel verletzt.

