Im Training verletzt

Lausanne-Sport, der Neunte der Super League, muss vier bis sechs Wochen ohne Jamie Roche auskommen, wie der Waadtländer Verein bekannt gab. Der schwedische Mittelfeldspieler hat sich am vergangenen Mittwoch im Training am Knöchel verletzt.
