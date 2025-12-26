Tomás Verón Lupi wird laut Berichten an Nacional Montevideo ausgeliehen. Der Argentinier kam nur fünf Mal zum Einsatz, nachdem er für drei Jahre unterschrieben hat.

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Irgendwie hat es nicht so recht wollen in dieser Saison zwischen Tomás Verón Lupi (25) und GC. Im Sommer hat der Argentinier einen Dreijahresvertrag unterschrieben, nachdem er letzte Saison als Leihspieler 25 Mal zum Einsatz kam und dabei sechs Scorerpunkte sammelte. Doch seither kam er nur fünf Mal zum Einsatz, geniesst nicht das Vertrauen von Coach Gerald Scheiblehner. Teilweise stand er auch ohne Verletzung nicht im Kader. «Das beruht nur auf Leistung», erklärte Scheiblehner.

Nun sieht es danach aus, als ob das Missverständnis zumindest zwischenzeitlich aus dem Weg geräumt werden kann. Der argentinische Cesar Luis Merlo berichtet, dass Lupi an den uruguayischen Tabellenzweiten Nacional Montevideo ausgeliehen wird – inklusive Kauf-Option.

Lupi spielte schon vor dem GC-Engagement in Uruguay, bei Racing Club de Montevideo.