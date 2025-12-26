DE
FR
Abonnieren

Im Sommer noch Hoffnungsträger
Hoppers werden ein Missverständnis los

Tomás Verón Lupi wird laut Berichten an Nacional Montevideo ausgeliehen. Der Argentinier kam nur fünf Mal zum Einsatz, nachdem er für drei Jahre unterschrieben hat.
Publiziert: 13:48 Uhr
Kommentieren
1/5
Tomás Verón Lupi wird GC verlassen.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_724.JPG
Stefan MeierLeiter Desk Sport

Irgendwie hat es nicht so recht wollen in dieser Saison zwischen Tomás Verón Lupi (25) und GC. Im Sommer hat der Argentinier einen Dreijahresvertrag unterschrieben, nachdem er letzte Saison als Leihspieler 25 Mal zum Einsatz kam und dabei sechs Scorerpunkte sammelte. Doch seither kam er nur fünf Mal zum Einsatz, geniesst nicht das Vertrauen von Coach Gerald Scheiblehner. Teilweise stand er auch ohne Verletzung nicht im Kader. «Das beruht nur auf Leistung», erklärte Scheiblehner.

Nun sieht es danach aus, als ob das Missverständnis zumindest zwischenzeitlich aus dem Weg geräumt werden kann. Der argentinische Cesar Luis Merlo berichtet, dass Lupi an den uruguayischen Tabellenzweiten Nacional Montevideo ausgeliehen wird – inklusive Kauf-Option.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Lupi spielte schon vor dem GC-Engagement in Uruguay, bei Racing Club de Montevideo.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu GC
Nichts verpassen
Alle Storys zu GC
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        Super League
        Super League