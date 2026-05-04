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«Ich habe immer alles gegeben»
Goalie Joël Mall verlässt Servette im Sommer

Joël Mall wird Servette im Sommer verlassen. Wohin es den 35-jährigen Goalie ziehen wird, ist noch nicht bekannt.
Publiziert: 04.05.2026 um 12:25 Uhr
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Ist neu auf Klubsuche: Goalie Joël Mall.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Joël Mall verlässt Servette nach dieser Saison, wie der Klub mitteilt
  • Der 35-Jährige verpasste seit April wegen Rippenbrüchen den Saisonabschluss
  • Mall bestritt 20 Länderspiele für Zypern und gewann 2024 den Cupsieg
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Marco MäderLeiter Sport-Desk

Joël Mall verlässt Servette Ende Saison. Das geben die Genfer in einer Mitteilung bekannt. «Diese Nachricht ist traurig für mich», sagt der 35-jährige Keeper. 

Er wendet sich in einem Video an die Fans: «Drei Jahre – die waren unglaublich, unvergesslich. Es ist die Zeit gekommen, um Danke zu sagen. Ich habe immer alles für euch gegeben – und ihr für mich. Das werde ich nie vergessen.»

Mall kam im Sommer 2023 von Olympiakos Nikosia nach Genf, 2024 feierte er mit Servette den Cupsieg. Zuvor stand er in der Schweiz für Aarau und GC im Tor. Mall ist 20-facher Nati-Spieler Zyperns. 

Im April hat er sich mehrere Rippenbrüche zugezogen. Seither ist für ihn die Saison vorbei. 

Wohin es den Goalie nun ziehen wird, ist noch nicht bekannt.

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