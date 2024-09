Viele vereinslose Spieler hoffen auf einen neuen Arbeitgeber. Doch können auch alle einen Vertrag unterschreiben? Was sich simpel anhört, ist gar nicht so einfach.

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Für Klubwechsel von Fussballern in der Schweiz ist die Transferperiode (1. Juli bis 9. September) vorgesehen. Auch danach ist es für Spieler, deren Vertrag in oder vor der genannten Periode aufgelöst wurde oder ausgelaufen ist, zwar noch immer möglich, bei Klubs zu unterschreiben. Dieses Prozedere ist allerdings gar nicht so einfach, wie man meinen sollte.