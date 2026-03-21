Florian RazReporter Fussball
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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Lugano
30
10
50
4
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
30
2
36
8
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
10
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
30
-46
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde