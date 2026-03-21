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Huber über FCZ-Situation
«Solange es möglich ist, müssen wir nach hinten schauen»

Die Thuner verlieren erstmals seit Dezember. Der FC Zürich holt wichtige Punkte gegen den Abstieg. Silas Huber meint trotz des Sieges im Interview: «Solange es rechnerisch möglich ist, müssen wir nach hinten schauen.»
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
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Florian RazReporter Fussball
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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Lugano
FC Lugano
30
10
50
4
FC Basel
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
FC Luzern
30
2
36
8
Servette FC
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
10
FC Zürich
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
30
-46
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
FC Thun
FC Thun
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