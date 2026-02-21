FCZ-Huber nach Derby-Sieg «Hatte eine ‹grusige› Woche»

Der FCZ-Keeper zeigt eine starke Reaktion auf den dicken Patzer vor einer Woche beim 1:4 gegen Luzern und lenkt den Schuss von Jonathan Asp Jensen in der 27. Minute mirakulös um den Pfosten. Damit hat er grosse Anteile an diesem Derby-Sieg.