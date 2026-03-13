Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lucas Werder Reporter Fussball

Keine Frage, mit dem Transfer von Becir Omeragic (24) ist dem FCB ein kleiner Coup gelungen. Ein Gegentor gegen Lausanne, gar keines gegen GC – in seinen ersten beiden Einsätzen hat der Nati-Verteidiger bewiesen, wie viel Stabilität er der zuletzt komplett verunsicherten Basler Abwehr geben kann.

Der dritte und bislang letzte Auftritt von Omeragic – das 0:3 gegen St. Gallen – hat aber auch gezeigt: Das Innenverteidiger-Duo, das er gemeinsam mit Jugendfreund Nicolas Vouilloz (24) bildet, ist keines, mit dem der FCB noch in die Top drei vorstossen wird. Dafür sind die Leistungen von Vouilloz einfach zu wenig konstant.

In Basel hofft man darum, dass Flavius Daniliuc (24) schnellstmöglich auf den Platz zurückkehrt. Der Österreicher fehlt seit Mitte Februar aufgrund eines Muskelfaserrisses im Hüftbeuger. Seit vergangener Woche steht Daniliuc wieder auf dem Platz, trainierte zuletzt aber noch individuell.

Auch Van Breemen steht vor Comeback

«Wir hoffen von Woche zu Woche, dass es vorwärtsgeht. Aber es braucht sicher noch ein paar Tage», sagt FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner (42). Im Gegensatz zu anderen verletzten Spielern ist im Fall von Daniliuc nicht geplant, ihn mit Einsätzen in der U21 wieder an die erste Mannschaft heranzuführen. Lichtsteiner: «Er war nicht so lange raus und hat in dieser Saison genug gespielt, damit er gleich wieder bei uns einsteigen kann.»

Der Basler Trainer hofft, dass Daniliuc bis zur Länderspielpause wieder bereit sein wird. Für Donnerstag, 26. März, hat der FCB ein Testspiel gegen Challenge-League-Leader Vaduz angesetzt. Damit ist aber auch klar, dass Daniliuc in der Liga frühestens Anfang April wieder zur Verfügung stehen dürfte.

Deutlich näher an seinem Comeback befindet sich ein anderer Basler Verteidiger. Finn van Breemen (23) sass am letzten Wochenende beim Gastspiel in der Ostschweiz auf der Ersatzbank, nachdem er am Vortag 45 Minuten für die U21 absolviert hatte. Sein letztes Super-League-Spiel bestritt der Niederländer vor genau einem Jahr.