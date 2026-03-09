DE
Super League: Die Highlights der Partie GC – Lausanne (2:3)
Highlights im Video
Frey lenkt erst ins eigene Tor ab, dann sieht er Rot
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie GC – Lausanne (2:3).
Die Highlights des 29. Spieltags der Super League
3:24
Highlights im Video
Tor des Jahres? Di Giusto setzt Schlusspunkt mit Fallrückzieher
3:05
Highlights im Video
Doppelpacker Kadile kopiert frühes Führungstor zum Sieg
3:13
Highlights im Video
Boteli jongliert kurz und trifft zum Ausgleich
