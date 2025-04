1/6 Sein Weg führt nach sechs Jahren weg von den Grasshoppers: Gemäss Blick-Informationen verlässt Giotto Morandi im Sommer den Klub. Foto: Pius Koller

Darum gehts Trotz Verlängerungsklausel: Morandi verlässt GC im Sommer

Spieler und Klub fanden Lösung: Morandi hilft GC im Kampf gegen Abstieg

Morandi ist mit acht Torbeteiligungen der beste GC-Offensivspieler Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Florian Raz Reporter Fussball

Diese Klausel hatte Sprengkraft: Im Winter machte Blick öffentlich, dass sich Giotto Morandis (26) Vertrag mit den Grasshoppers um ein Jahr verlängert, wenn er in dieser Saison auf 22 Einsätze kommt. Gleichzeitig war länger klar, dass der Offensivspieler den Klub in diesem Sommer nach sechs Saisons bei GC verlassen will.

Hätte Morandi alle bisherigen GC-Spiele des Jahres bestritten, wäre er längst bis Juni 2026 an die Zürcher gebunden. Aber der Tessiner lief zunächst nur beim Wiederbeginn in Sion auf. Danach fehlte er seinem Team für acht Spiele. Begründung: eine Schambeinentzündung. Der Morandi-Zähler blieb damit für fast zwei Monate bei 18 Einsätzen stehen.

Morandi steht bei GC in der Pflicht

Seit Mitte März aber steht der feine Techniker wieder auf dem Platz. Blick hat erfahren: Spieler und Klub haben eine Lösung gefunden. Morandi spielt und steht in der Pflicht, alles zu tun, damit die Grasshoppers nicht in die Barrage müssen. Oder dass sie wenigstens den Abstieg verhindern. Dafür ist danach für beide Seiten klar, dass sein Weg danach weiter führt. Heisst: Im Sommer ist Morandi weg!

GC-Sportchef Stephan Schwarz (54) will sich auf Anfrage nicht zu Vertragsinhalten äussern. Aber es scheint klar, dass die Grasshoppers nicht unbedingt aus einer Position der Stärke heraus verhandeln konnten.

Der Blick auf die Zahlen zeigt, warum es sich GC fast nicht leisten konnte, auf Morandi zu verzichten. Beim 1:2 im Derby gegen den FC Zürich gelang ihm sein vierter Assist der Saison in der Super League. Weil er auch noch vier Tore erzielt hat, ist er in der Liga der GC-Spieler mit den meisten Torbeteiligungen. Auf Rang zwei folgt Joker Nikolas Muci mit sechs Toren. Auf dem dritten Platz dieser bescheidenen Rangliste ist mit fünf Skorerpunkten Lee Young-Jun, der in diesem Jahr noch kein Spiel bestritten hat.

4:09 GC – FCZ 1:2: Persson hämmert Ball aus 30 Metern ans Lattenkreuz

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos