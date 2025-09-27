Darum gehts
- So hat sich Sion auf das Derby gegen Lausanne vorbereitet
- «27 Ballverluste in 30 Minuten – Trainer Tholot ist unzufrieden
- Gibts bei Fan-Provokationen eine heftige Gegenreaktion?
Die News der Woche
Vor dem Spiel gegen Servette hat Sion nicht im Tourbillon trainiert. Das Ergebnis: eine deutliche 0:2-Niederlage. Dieses Mal beschloss Didier Tholot, eine Trainingseinheit im Stadion anzusetzen, bevor Lausanne zum zweiten Romandie-Derby in Folge zu Gast war. «Ich wollte, dass die Mannschaft vor dem Spiel gegen Lausanne ein Gefühl für das Stadion bekommt. Es geht auch um die Stimmung, dass die Spieler die Atmosphäre des Stadions auf sich wirken lassen», erklärt der Trainer der Walliser.
Die grosse Frage
Findet Sion die technische Präzision wieder? Gegen Servette fehlte es an allem, sowohl an Aggressivität als auch am Spiel mit dem Ball. «Wir hatten zu einem bestimmten Zeitpunkt 27 Ballverluste in 30 Minuten», rechnete Didier Tholot sehr unzufrieden vor. Donat Rrudhani soll genau diese technische Qualität im Mittelfeld einbringen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Kosovare von Beginn an spielen wird.
Gesagt ist gesagt
«Ich bin misstrauisch gegenüber Teams, die wenig Selbstvertrauen haben, denn bei Servette war es so, als sie zu uns kamen. Bevor wir auf die anderen schauen, müssen wir uns selbst betrachten und das tun, was wir können.» – Das sagt Tholot über Gegner Lausanne, seit fünf Ligaspielen sieglos.
Mögliche Aufstellung
Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Sow; Chouaref, Rrudhani, Kololli; Nivokazi.
Wer fehlt?
Shala (verletzt).
Neben dem Platz
Die Walliser Fans haben das letzte Derby gegen Lausanne im Tourbillon nicht vergessen. Sion war gerade erst in die Super League aufgestiegen, als die Waadtländer Fans sie im Juli 2024 mit Gesängen und Transparenten provozierten. «Es ist rot und weiss, es geht rauf und runter, es ist Sion», lautete die Botschaft. Das Ergebnis? 4:0 für Sion, bei einer katastrophalen Leistung von Lausanne. Die Gegenreaktion dürfte am Sonntag auf den Tribünen heftig ausfallen...
Hast du gewusst, dass ...
... Sion seit 180 Minuten auf ein Tor gegen Lausanne wartet? Nach dem erwähnten 4:0 gab es ein 0:1 und 0:2.
Aufgepasst auf
Donat Rrudhani nahm nach dem Transfer ins Wallis sogar über die U21 Anlauf. Nun dürfte er für Sion das erste Mal in der Liga von Beginn weg spielen.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:
1. Racioppi 4,3
2. Kabacalman 4,0 (6 Bewertungen)
3. Lukembila 4,0 (5)
Hier gehts zu allen Sittener Noten.
Der Schiedsrichter
Johannes von Mandach.
Der Gegner
Lausanne reagiert mit Witz auf den Spielprotest von Lugano. Und ein Stürmer träumt von der Heim-WM. Hier erscheint das Lausanne-Inside.
Spieltag
Sa., Lugano – GC, 18 Uhr
Sa., Servette – Winterthur, 18 Uhr
Sa., FCZ – St. Gallen, 20.30 Uhr
So., YB – Thun, 14 Uhr
So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr
So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr
Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!
Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.
Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!
Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
10
15
2
6
5
13
3
6
4
12
4
6
2
11
5
6
3
10
6
6
-1
10
7
6
0
8
8
6
0
6
9
6
-4
5
10
6
-4
4
11
6
-6
4
12
6
-9
2