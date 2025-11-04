DE
Hat er Galaxus betrogen?
Ex-FCZ-Spieler Daniel Denoon angeklagt

Die Zürcher Staatsanwaltschaft fordert für den früheren FCZ-Fussballer Daniel Denoon eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Sie wirft ihm gewerbsmässigen Betrug zum Nachteil von Galaxus vor.
Der frühere FCZ-Spieler Daniel Denoon (Mitte) muss sich Mitte November vor Gericht verantworten. Er soll den Online-Händler Galaxus um über 70'000 Franken betrogen haben. (Archivbild)
Dem 21-Jährigen werden 44 versuchte und vollendete Delikte vorgeworfen, wie der am Dienstag aufgeschalteten Anklageschrift zu entnehmen ist. Dazu kommen eine Tempo-Überschreitung in einer 30er-Zone und Fahren ohne Fahrausweis.

Neben der Freiheitsstrafe, für die eine Probezeit von zwei Jahren gilt, soll Denoon eine Busse von 3000 Franken bezahlen. Auch eine bedingte Freiheitsstrafe von 90 mal 150 Franken wird gefordert.

Der Prozess findet am 18. November in Bülach ZH statt. Das Verfahren ist abgekürzt, das heisst, der Beschuldigte ist grundsätzlich mit dem Urteilsvorschlag einverstanden.

Der Schweizer spielt seit Sommer 2025 bei Pisa in der italienischen Serie A. Seine Verhaftung im Februar 2025 hatte für grosses Aufsehen gesorgt.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
12
11
28
2
FC Basel
FC Basel
12
7
22
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
-1
19
5
FC Sion
FC Sion
12
3
18
6
FC Luzern
FC Luzern
12
5
17
7
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
4
15
9
Servette FC
Servette FC
12
-4
14
10
FC Zürich
FC Zürich
12
-7
13
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-10
10
12
FC Winterthur
FC Winterthur
12
-19
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
