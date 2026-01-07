Der ehemalige Servette-Stürmer Martin Chivers ist im Alter von 80 Jahren gestorben, das berichten mehrere seiner früheren Klubs.
Der Engländer hatte 1976 nach acht Jahren bei Tottenham und als 24-facher Nationalspieler (13 Tore) zu Servette gewechselt. Während zwei Saisons spielte er in Genf und gewann mit dem Klub 1978 den Schweizer Cup.
