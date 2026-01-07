DE
FR
Abonnieren

Gewann mit Servette den Cup
Ex-Fussballer Chivers (†80) verstorben

Einst spielte Martin Chivers für Servette. Nun ist der Ex-Fussballer gestorben. Er wurde 80 Jahre alt.
Publiziert: 21:13 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
Kommentieren
Martin Chivers ist 80-jährig verstorben.
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der ehemalige Servette-Stürmer Martin Chivers ist im Alter von 80 Jahren gestorben, das berichten mehrere seiner früheren Klubs.

Der Engländer hatte 1976 nach acht Jahren bei Tottenham und als 24-facher Nationalspieler (13 Tore) zu Servette gewechselt. Während zwei Saisons spielte er in Genf und gewann mit dem Klub 1978 den Schweizer Cup.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Servette FC
Servette FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        Servette FC
        Servette FC