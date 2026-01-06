Sion-Testspiel wird vorzeitig beendet

Mit 6:1 gewinnt Sion das Freundschaftsspiel in Tunesien gegen Olympique Beja. Kurios ist vor allem das Ende.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Das hat doch Seltenheitswert. Sions erster Testgegner im Trainingslager im tunesischen Tabarka, Olympique Beja, bittet darum, das Freundschaftsspiel vorzeitig zu beenden. Und die Walliser kommen diesem Wunsch nach.

Ursprünglich geplant sind dreimal 45 Minuten Spielzeit. Doch nach insgesamt 115 Minuten ist dann verfrüht Schluss. Einen Grund hierfür liefert Sion auf seiner Homepage im Matchbericht nicht.

Die Partie gewinnt der Super-League-Sechste nach 0:1-Rückstand mit 6:1. Josias Lukembila und Dinis Rodrigues treffen jeweils doppelt, dazu netzen auch noch Lamine Diack und Rilind Nivokazi erfolgreich ein.