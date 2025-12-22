Der FCZ wird in den nächsten rund zwei Monaten auf Juan José Perea verzichten müssen. Der Stürmer hat sich eine Muskelverletzung zugezogen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der FC Zürich wird den Meisterschaftsbetrieb Mitte Januar ohne den Stürmer Juan José Perea wieder aufnehmen müssen.

Der 25-jährige Kolumbianer hat in der Super-League-Partie am Samstag in Thun (2:4) eine Muskelverletzung in der linken Wade erlitten. Perea muss gemäss Mitteilung des FCZ rund zwei Monate pausieren.

Es ist die nächste Verletzungspause für den Kolumbianer, schon zwischen März und September fiel er mit einem Achillessehnenriss aus.

