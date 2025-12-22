DE
Gegen Thun verletzt
FCZ-Stürmer fällt rund zwei Monate aus

Der FCZ wird in den nächsten rund zwei Monaten auf Juan José Perea verzichten müssen. Der Stürmer hat sich eine Muskelverletzung zugezogen.
Publiziert: vor 30 Minuten
Juan José Perea fehlt dem FCZ für mehrere Wochen.
Foto: Urs Lindt/freshfocus
Cédric Heeb

Der FC Zürich wird den Meisterschaftsbetrieb Mitte Januar ohne den Stürmer Juan José Perea wieder aufnehmen müssen.

Der 25-jährige Kolumbianer hat in der Super-League-Partie am Samstag in Thun (2:4) eine Muskelverletzung in der linken Wade erlitten. Perea muss gemäss Mitteilung des FCZ rund zwei Monate pausieren.

Es ist die nächste Verletzungspause für den Kolumbianer, schon zwischen März und September fiel er mit einem Achillessehnenriss aus.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
