FCL-Flügel Spadanuda zieht sich Teilriss der Adduktoren zu

Schlechte Nachrichten für den FC Luzern. Flügelspieler Spadanuda wird mit einer Adduktorenverletzung mehrere Wochen ausfallen.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Gleich mit 2:5 geht der FC Luzern zum Rückrundenauftakt gegen Lugano baden. Schmerzhaft ist die Pleite auch für Kevin Spadanuda (29). Er muss sich in der 60. Minute auswechseln lassen, nachdem er kurz zuvor bei einem Zweikampf im Rasen hängengeblieben ist.

Jetzt ist klar: Der Luzerner Flügel hat sich dabei einen Teilriss der Adduktorensehne zugezogen. Laut Mitteilung des FC Luzern wird der Flügel rund vier bis sechs Wochen ausfallen.

