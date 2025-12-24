Der amtierende österreichische Meister braucht einen neuen Trainer. Und hat offenbar Interesse an GC-Coach Gerald Scheiblehner.

Der amtierende österreichische Meister Sturm Graz hat sich am Montagabend von seinem Trainer Jürgen Säumel (41) getrennt. Als potenzielle Nachfolger werden schon kurz darauf vor allem zwei Namen gehandelt. Maximilian Senft (36), der aktuell beim SV Ried an der Seitenlinie steht. Und GC-Trainer Gerald Scheiblehner (48).

Erst im Juni wechselte der Österreicher zum Schweizer Rekordmeister – kehrt er nun in die Heimat zurück? Am Montag sollen gemäss «Oberösterreichische Nachrichten» Gespräche zwischen Sturm Graz und Scheiblehner stattgefunden haben. Wie die Zeitung weiter weiss, gaben ihm die Klubverantwortlichen bis Dienstagabend Zeit, dem Klub abzusagen. Und genau das soll Scheiblehner gemäss Informationen der «Oberösterreichische Nachrichten» auch getan haben. Auch wenn es bei den Zürchern nicht rund läuft – nach 19 Runden liegen sie mit 17 Punkten auf dem zweitletzten Rang – will er bei ihnen bleiben.

Bei Graz soll demnach vieles darauf hindeuten, dass Senft die Nachfolge von Säumel antritt. Der Klub dürfte sich womöglich bereits bei Ried gemeldet haben, um die finalen Verhandlungen aufzunehmen.

