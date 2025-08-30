1/7 Nils Reichmuth lässt den FC Thun jubeln. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Eigengewächs Samuel Marques hat vor kurzem sein erstes Aufgebot für die Schweizer U21-Nati erhalten. Beflügelt? Der Zürcher zeigt eine starke Leistung, trifft nach einem Dribbling mit einem Schlenzer die Latte (27.). Lange ist er aber einer der einzigen Hopper, die wirklich herausstechen.

Plange zeigt einen schwachen Start, aber einen starken Steigerungslauf. Muci hat im Sturm, aufgehoben bei Montolio und Bürki, einen sehr schweren Stand. Wie Bayern-Toptalent Asp Jensen, der seine Anlagen aufblitzen lässt, aber zu harmlos ist. Die Unterschiedsspieler sind diesmal die Joker, die aufgrund zu kurzer Spielzeit nicht benotet werden.

Hinweis: Stroscio bis 65., Muci bis 65., Hassane bis 72., Asp Jensen bis 72. Marques bis 82., Giandomenico ab 65., Lee ab 65., Meyer ab 72., Clemente ab 72., Crei ab 82. (Alle zu kurz für eine Bewertung)





Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

Bei Thun fällt niemand gross ab – bis das späte Gegentor in der 84. Minute fällt. Da sieht zuerst Captain Bürki schlecht aus. Dann muss Roth trotz energischem Bedrängen seinen 17-jährigen Gegenspieler Creti ziehen lassen. Deshalb sind die beiden, die eigentlich eine solide Partie zeigen, ungenügend. Ungenügend ist auch Rechtsverteidiger Fehr. Nicht wegen eines konkreten Fehlers, sondern weil er diesmal eher blass bleibt – vor allem im Vergleich zu seinem Pendant auf der linken Abwehrseite, Michael Heule. Der Neuzugang zeigt einmal mehr eine Top-Leistung. Würde er in der 65. Minute nach einer Flanke das Tor treffen, statt drüber schiessen, hätte er eine 6 verdient. So ist es eine sehr gute 5.

Hinweis: Rastoder bis 61. Minute, Meichtry bis 61., Reichmuth bis 79., Ibayi bis 79., Labeau ab 61., Imeri ab 61., Matoshi ab 79., Stewart ab 79. (Alle zu kurz für eine Bewertung)

