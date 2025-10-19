1/7 Sion bejubelt den dritten Auswärtssieg im Kanton Zürich. Foto: Nico Ilic/freshfocus

Florian Raz Reporter Fussball

So darf es eigentlich genau nicht sein: Bei den Grasshoppers sind gegen den FC Sion ausgerechnet die Routiniers nicht auf der Höhe. Saulo Decarli holt sich für seinen dilettantischen Zweikampf gegen Rilind Neziri die Tiefstnote ab. Aber auch Kollege Dirk Abels in der Innenverteidigung hat viele Stellungsfehler drin. Zum Beispiel, als er sich vor dem Elfmeter genauso von einem weiten Abschlag von Sion-Goalie Anthony Racioppi übertölpeln lässt, wie der eben erst eingewechselte Allan Arigoni.

Interessanterweise ist Gerald Scheiblehner danach sehr nachsichtig mit seinen Defensiv-Routiniers: «Ein Spiel ohne Fehler wäre langweilig.» Stattdessen kritisiert der GC-Trainer die Arbeit seiner Offensivleute. Auch wenn sein Team rund 80 Minuten in Unterzahl agiert: «Ich spiele das Spiel nicht, um Bälle zu gewinnen. Sondern, um Tore zu schiessen. Die Phase nach den Ballgewinnen war nicht gut. Das werden wir anschauen.» Klar ist, dass Jonathan Asp Jensen für einmal unauffällig bleibt. Nikolas Muci ist im Sturmzentrum arg isoliert und vor alle mit Abwehrarbeiten beschäftigt.

Hinweis: Arigoni ab 56., Diarrassouba ab 71. (zu kurz für eine Bewertung), Imourane ab 79. (zu kurz für eine Bewertung), Giandomenico ab 79. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Bislang ist der FC Sion eher nicht als offensives Spektakelteam aufgefallen. Aber jetzt scheint sich ein offensives Powerduo gefunden zu haben. Donat Rrudhani und Rilind Nivokazi stehen zwar zum ersten Mal gemeinsam in der Sittener Startformation. Aber sie verstehen sich von der ersten Sekunde an bestens. Josias Lukembila wirkt dagegen wie ein Fremdkörper im Sittener Offensivspiel. Auch wenn er sehr früh mit einem Kopfball die Latte trifft.

Im Zentrum ist Ali Kabacalman der gewohnt sichere Ballverteiler. Und der Mann, der mit grosser Empathie erkennt, dass er den Penalty Rrudhani überlassen muss. Dass Noé Sow neben ihm einen eher wirren Auftritt hinlegt, fällt ebenso wenig ins Gewicht wie gewisse Schwächen bei den Aussenverteidigern Numa Lavanchy und Nias Hefti. Und Goalie Anthony Racioppi ist so unterbeschäftigt, dass er die Zeit findet, das entscheidende Steilzuspiel zu spielen, das schliesslich zum Penalty führt.

Hinweis: Boteli ab 57., Berdayes ab 70. (zu kurz für eine Bewertung), Chipperfield ab 70. (zu kurz für eine Bewertung), Baltazar ab 70. (zu kurz für eine Bewertung), Llukes ab 78. (zu kurz für eine Bewertung).

