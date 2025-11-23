DE
GC-Noten gegen den FCB
Debütant überzeugt – Mittelfeld fällt ab

GC kommt gegen den FC Basel trotz starker Startphase nicht über ein 1:1 hinaus. Wer hat dabei wie abgeschnitten? Hier gehts zu den Noten.
Publiziert: vor 28 Minuten
1/8
GC und der FCB trennen sich in einem umkämpften Spiel mit 1:1.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
Joel_Hahn_Praktikant Sport _Blick Sport _2-Bearbeitet.jpg
Joël HahnRedaktor Sport

Die Zürcher zeigen in einer schwierigen Ausgangslage vor allem in der Defensive viel Stabilität. Torhüter und Abwehrreihe sorgen immer wieder für Sicherheit, auch wenn die Ordnung nicht überall perfekt ist. Im Mittelfeld ist die Leistung gemischt: Einige Spieler bringen Tempo und Dynamik ins Spiel, andere bleiben im Aufbau zu unauffällig.

Offensiv gelingt es nur wenigen, Akzente zu setzen – die meisten Chancen werden nicht konsequent zu Ende gespielt. Die Einwechslungen bringen frischen Wind, können aber das Spiel nicht entscheidend beeinflussen. Insgesamt zeigt GC eine kämpferisch starke Leistung, muss in der Offensive jedoch noch zulegen.

Ungenügend sind Marques und Stroscio, die beide völlig unnötig mit Gelb-Rot vom Platz fliegen. Insbesondere Marques hat sich damit seinen tollen Auftritt von der ersten Halbzeit vermiest.

Hinweis: Tim Meyer bis 62., Salifou Diarrassouba bis 62., Maximilian Ullmann bis 77. – Matteo Mantini ab 62., Samuel Krasniqi ab 62., Allan Arigoni ab 77. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCB-Spieler abgeschnitten

Bei Basel sticht vor allem Xherdan Shaqiri heraus, der das Spiel lenkt und immer wieder gefährliche Situationen kreiert. Die Defensive agiert solide, lässt aber kleinere Unsicherheiten erkennen. In der Offensive gibt es Licht und Schatten: Einige Angreifer bleiben glücklos oder unauffällig, während andere mit Übersicht und Effizienz für Gefahr sorgen.

Besondere Szenen entstehen durch individuelle Fehler oder taktische Fouls, die das Spiel beeinflussen. Die Einwechslungen bringen neue Impulse, können das Geschehen jedoch nicht vollständig wenden. Insgesamt bleibt Basel phasenweise fahrig, wird aber durch die starken Einzelaktionen des kreativen Mittelfeldspielers im Spiel gehalten.

Hinweis: Moritz Broschinski bis 46., Bénie Traoré bis 59., Ibrahim Salah bis 59., Xherdan Shaqiri bis 67., Keigo Tsunemoto bis 90. – Albian Ajeti ab 46., Jeremy Agbonifo ab 59., Philip Otele ab 59., Koba Koindredi ab 67. (zu kurz für eine Bewertung), Marin Soticek ab 90. (zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
14
11
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
14
7
25
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
10
24
4
FC Basel
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
13
1
22
6
FC Sion
FC Sion
14
3
20
7
FC Luzern
FC Luzern
14
4
18
8
FC Zürich
FC Zürich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
14
-9
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
