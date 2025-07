GC-Coach lernt Schweiz kennen «Preis des Abendessens ist der grösste Unterschied»

Gerald Scheiblehner ist der neue Mann an der Seitenlinie von GC. Der Österreicher musste sich zuerst an die höheren Preise in der Schweiz gewöhnen, wie er im Interview verrät. Zudem äussert er sich neckisch zum Hin und Her, bis er endlich bei den Grasshoppers landete.

Publiziert: 19:53 Uhr