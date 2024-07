1/7 Der FC Zürich trocknet Shelbourne auf holprigem Rasen ab.

Drei Spiele finden in dieser Woche im Letzigrund statt. Das vom Mittwochabend (FC Zürich gegen Shelbourne 3:0), eines am Samstag (GC gegen Luzern) und eines am Sonntag (FC Zürich gegen Winterthur). Ob der frisch verlegte Rasen im Stadion das aushält? Unklar!

Nach zwei Konzerten von Popsängerin Taylor Swift vor zwei Wochen und demjenigen der Rockband AC/DC ist im Letzi vor einigen Tagen das Grün neu verlegt worden. Stadionmanager Peter Landolt sagte vor dem FCZ-Spiel in der Conference League gegen Shelbourne zu Blick: «Wir haben den ganzen Platz ausgewechselt und hatten Glück mit dem Wetter, alles ist gut gegangen.»

«Ist okay»

Nicht nur für die Zuschauer im Stadion, auch für diejenigen vor den Bildschirmen war es auffallend, wie viele braune Stellen der neu verlegte Rasen aufweist. Fast schon wie derjenige im Schweizer Nati-Camp in Stuttgart an der EM.

«Es war okay. Man spürt, dass ein Konzert war. Aber es geht beiden Mannschaften immer gleich. Er war schon schlechter», meint Captain Yanick Brecher nach dem Sieg gegen die Iren im Hinspiel. Und: «Ich bin gespannt, wie er das Wochenende mit zwei Super-League-Spielen übersteht.»

Letzi-Rasen immer wieder Thema

Obwohl die Verhältnisse alles andere als optimal sind, sieht man die Sache beim FCZ grundsätzlich locker. Oder lockerer als auch schon. Wohl, weil man sich aus der Vergangenheit noch Schlimmeres gewohnt ist.

Vor einem Jahr, als der FC St. Gallen zu Gast war, beschwerten sich die Spieler beider Lager öffentlich über den Stadion-Rasen. Vor zwei Jahren musste dieser nach einem Konzert der Büetzer Buebe neu verlegt werden. Auch da hagelte es Kritik, unter anderem von Präsident Ancillo Canepa. Ein immer wiederkehrendes Thema.

Dieses Mal sind die Rückmeldungen etwas besser. Trainer Ricardo Moniz witzelt sogar: «Ich habe früher auf der Strasse Fussball gespielt. Daher ist der Rasen für mich hervorragend.»