DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: FCB-Fans sorgen mit Funken-Choreo für Gänsehaut
Gänsehaut im Joggeli
FCB-Fans begeistern mit Funken-Choreo
Vor dem letzten Spiel des Jahres begeistern die FCB-Fans im Joggeli. Mit einer Funken-Choreo sorgen sie im Stadion für Gänsehaut-Feeling.
Publiziert: 20:38 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 19. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
6:31
Späte Tore im Spitzenkampf
Aarauer fliegt wegen Schwalbe vom Platz
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen