Gänsehaut im Joggeli
FCB-Fans begeistern mit Funken-Choreo

Vor dem letzten Spiel des Jahres begeistern die FCB-Fans im Joggeli. Mit einer Funken-Choreo sorgen sie im Stadion für Gänsehaut-Feeling.
Publiziert: 20:38 Uhr
Die Highlights des 19. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
