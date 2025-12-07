Livano Comenencia wird dem FC Zürich auch nach seiner Sperre fehlen. Der Mann aus Curaçao hat sich verletzt.

Comenencia fehlt dem FCZ auch nach der Sperre

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der FC Zürich muss rund sechs Wochen auf Livano Comenencia verzichten.

Der 21-jährige Verteidiger aus Curaçao erlitt im Training eine Adduktorenverletzung, wie der FCZ mitteilte. Comenencia sass am Samstag in St. Gallen (2:1) eine Sperre, die er sich im Derby gegen GC eingehandelt, hat ab.

