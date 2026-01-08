DE
Für mehr Spielpraxis
Lugano verleiht Stürmer nach Frankreich

Der FC Lugano leiht Alexandre Parsemain an den französischen Klub Caen aus. Dort soll der Stürmer zu mehr Spielpraxis kommen.
Publiziert: vor 16 Minuten
Alexandre Parsemain (2.v.r.) wechselt auf Leihbasis von Lugano zu Caen.
Foto: Marusca Rezzonico/Freshfocus
Cédric HeebRedaktor Sport

Alexandre Parsemain (22) verlässt den FC Lugano für den Rest der Saison und wechselt leihweise zu SM Caen in die dritthöchste französische Liga.

«Der FC Lugano ist überzeugt, dass die Leihe zur Entwicklung des Spielers beitragen wird», schreiben die Tessiner im Communiqué. Der Doppelbürger von Martinique und Frankreich stiess im letzten Sommer zu den Luganesi und kam zu zwölf Teileinsätzen. Zweimal stand der Stürmer dabei in der Startelf. Das Trainingslager im spanischen Benidorm hat der 22-Jährige am Donnerstag verlassen.

