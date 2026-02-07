DE
GC-Frey nach Remis gegen YB
«Mal in Führung gehen, wäre auch gut»

Die angestrebten drei Punkte verpasst YB im Letzigrund gegen den Tabellenvorletzten GC. Die Partie endet nach einer Berner Führung 1:1. GC-Stürmer Michael Frey äussert sich nach dem Spiel zum Remis.
Publiziert: 07.02.2026 um 23:59 Uhr
|
Aktualisiert: vor 53 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball
