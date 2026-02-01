DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Michael Frey nach seinem Debüt für GC
Frey nach GC-Debüt
«Haber vier schwierige Monate hinter mir»
Michael Frey gibt sein Debüt für GC und spricht nach dem Spiel mit Blick über seine Gründe, warum er zu den Zürchern gestossen ist.
Publiziert: 14:16 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Tobias Wedermann
Fussballchef
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen