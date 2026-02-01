DE
FR
Abonnieren

Frey nach GC-Debüt
«Haber vier schwierige Monate hinter mir»

Michael Frey gibt sein Debüt für GC und spricht nach dem Spiel mit Blick über seine Gründe, warum er zu den Zürchern gestossen ist.
Publiziert: 14:16 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen