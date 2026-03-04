Winti-Kryeziu kennt nach Platzverweis sein Strafmass

FCW-Verteidiger sieht im Spiel gegen Servette für ein ungestümes Einsteigen direkt Rot. Tags darauf gibt die Liga bereits das Strafmass bekannt.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

«Für mich ist das zu wenig Intensität für eine Rote Karte», hatte FCW-Captain Remo Arnold nach dem Spiel der Winterthurer gegen Servette gesagt. Sein Teamkollege Mirlind Kryeziu fliegt beim 1:1 gegen die Genfer in der 63. Minute vom Platz, nachdem er Gegenspieler Mraz mit einem hohen und gestreckten Bein auf Hüfthöhe getroffen hat.

Tags darauf wird das Strafmass bekannt: Kryeziu wird von der Swiss Football League für zwei Spiele gesperrt. Er wird seinem Team also auswärts gegen Sion (Samstag, 7. März) und gegen Luzern (Sonntag, 15. März) fehlen.

Noch näher dran am FC Winterthur Füge jetzt Winterthur deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen