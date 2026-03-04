DE
Flog gegen Servette vom Platz
Winti-Kryeziu kennt nach Platzverweis sein Strafmass

FCW-Verteidiger sieht im Spiel gegen Servette für ein ungestümes Einsteigen direkt Rot. Tags darauf gibt die Liga bereits das Strafmass bekannt.
Publiziert: 10:41 Uhr
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Mirlind Kryeziu wird von der Liga nach seinem Platzverweis gegen Servette für zwei Spiele gesperrt.
Foto: keystone-sda.ch
Lino DieterleRedaktor Online Sport

«Für mich ist das zu wenig Intensität für eine Rote Karte», hatte FCW-Captain Remo Arnold nach dem Spiel der Winterthurer gegen Servette gesagt. Sein Teamkollege Mirlind Kryeziu fliegt beim 1:1 gegen die Genfer in der 63. Minute vom Platz, nachdem er Gegenspieler Mraz mit einem hohen und gestreckten Bein auf Hüfthöhe getroffen hat.

Tags darauf wird das Strafmass bekannt: Kryeziu wird von der Swiss Football League für zwei Spiele gesperrt. Er wird seinem Team also auswärts gegen Sion (Samstag, 7. März) und gegen Luzern (Sonntag, 15. März) fehlen.

