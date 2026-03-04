Winti-Kryeziu kennt nach Platzverweis sein Strafmass

«Für mich ist das zu wenig Intensität für eine Rote Karte», hatte FCW-Captain Remo Arnold nach dem Spiel der Winterthurer gegen Servette gesagt. Sein Teamkollege Mirlind Kryeziu fliegt beim 1:1 gegen die Genfer in der 63. Minute vom Platz, nachdem er Gegenspieler Mraz mit einem hohen und gestreckten Bein auf Hüfthöhe getroffen hat.
Tags darauf wird das Strafmass bekannt: Kryeziu wird von der Swiss Football League für zwei Spiele gesperrt. Er wird seinem Team also auswärts gegen Sion (Samstag, 7. März) und gegen Luzern (Sonntag, 15. März) fehlen.
