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Feiert der Präsident heute zweimal?
Fans singen für Geburtstagskind Gerber (53)

Andreas Gerber, Präsident des FC Thun, wird heute 53 Jahre alt. Die Fans beim Public Viewing singen für ihn.
Publiziert: 16:54 Uhr
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Aktualisiert: vor 46 Minuten
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