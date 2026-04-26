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Brack Super League
Super League: Geburtstags-Song für Andreas Gerber
Feiert der Präsident heute zweimal?
Fans singen für Geburtstagskind Gerber (53)
Andreas Gerber, Präsident des FC Thun, wird heute 53 Jahre alt. Die Fans beim Public Viewing singen für ihn.
Publiziert: 16:54 Uhr
|
Aktualisiert: vor 46 Minuten
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Simon Strimer
Reporter & Redaktor Sport
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FC Thun
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