YB erhebt Einsprache gegen Raveloson-Sperre

Drei Spielsperren hat der Mittelfeldspieler nach seiner Roten Karte gegen GC kassiert. Bei der Partie am Sonntag gegen Lugano wird er trotz Einspruch fehlen.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im letzten Spiel ist YB zu Hause gegen GC 2:6 untergegangen. Rayan Raveloson (28) hat den Schlusspfiff nicht mehr auf dem Rasen miterlebt. Der Mittelfeldspieler ist nach einem Foul an Luke Plange in der 88. Minute mit Rot vom Platz geflogen. Die Liga hat Raveloson in der Folge «aufgrund eines groben Foulspiels mit erhöhter Gefahr für die körperliche Unversehrtheit des Gegners» für drei Spiele gesperrt.

Gegen diese Sperre haben die Young Boys nun Einsprache erhoben. Das teilt die Swiss Football League am Samstagmorgen mit. Die Berner erhoffen sich dadurch eine Reduktion der Strafe. Nichtsdestotrotz wird Raveloson am Sonntag im letzten Spiel des Jahres gegen Lugano (16.30 Uhr) fehlen. Dies, weil die erste Spielsperre nach einer Roten Karte automatisch erfolgt.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.