Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Der FCZ ist der verdiente Derby-Sieger – dank seiner Effizienz im Angriff.

Am Ursprung des Erfolgs steht aber die Glanzparade von Silas Huber gegen Jonathan Asp Jensen in der 27. Minute, welche den zu Beginn der Partie schwächere FCZ im Spiel hält. Der Keeper strahlt auch sonst Sicherheit aus und ist der Beste im Duell der beiden Stadtrivalen.

Auch Reverson, Torschütze zum 1:0, sowie die beiden Verteidiger Lindrit Kamberi und Alexander Hack, welche die beiden Tore vorbereiten, kriegen eine 5.

Ungenügend sind Bledian Krasniqi und Valon Berisha, die ein unauffälliges Spiel zeigen und die eine oder andere missglückte Aktion haben.

Hinweis:

Berisha bis 66., Tsawa bis 74., Reverson bis 74. und Krasniqi bis 85. Minute.

Reichmuth ab 66., Di Giusto ab 74., Cavaleiro ab 74. und Bangoura ab 85. Minute – alle zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Und so haben die GC-Spieler abgeschnitten

GC startet gut in die Partie, baut aber nach dem Rückstand ab – bis kurz vor Schluss und dem Anschluss von Luke Plange doch noch auch auf dem Platz etwas Feuer in das 293. Zürcher Derby kommt.

Vor allem in der Offensive sind die Hoppers mit Ausnahme von Künstler Jonathan Asp Jensen harmlos. Emmanuel Tsimba ist ein Totalausfall (Note 2), für Michi Frey kommt die Partie zu früh, weswegen er in der Pause raus muss. Die Joker Lee Young-jun und Plange bekommen dank des Anschlusstreffers eine genügende Note.

Auch die Defensive ist nicht über alle Zweifel erhaben. Mouhamed Ngom leitet das 0:2 mit einem Fehlpass ein und Abdoulaye Diaby sieht bei beiden Gegentreffern nicht gut aus, weshalb beide ungenügend sind. Auch Sven Köhler zeigt im Mittelfeld eine diskrete Leistung.

Hinweis:

Frey bis 46., Krasniqi bis 55., Tsimba bis 55., Ullmann bis 65. und Köhler bis 83. Minute.

Lee ab 46., Marques ab 55., Plange ab 55., Diarrassouba ab 65. und Abrashi ab 83. Minute – Diarrassouba und Abrashi zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

