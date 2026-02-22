DE
FCZ-Hack über Derbystimmung
«Hass zwischen den Fans schwappt auf den Platz über»

Das brisante 293. Zürcher Derby wird dank der Tore von Damienus Reverson und Philippe Kény zur Beute für den FCZ. Der Tabellenvorletzte GC muss sich mit 1:2 geschlagen geben.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Zürich
FC Zürich
26
-11
31
8
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
10
Servette FC
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
