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FCL-Noten zum 3:1 in Lausanne
Youngster mit Bestnote – einer fällt trotz Sieg durch

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zu Luzerns 3:1-Sieg in Lausanne.
Publiziert: 02.05.2026 um 21:55 Uhr
|
Aktualisiert: 03.05.2026 um 21:59 Uhr
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1/5
Andrej Vasovic trifft gegen Lausanne gleich zweimal.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Tim GuilleminRedaktor Sport

Andrej Vasovic stellt sein grosses Talent unter Beweis und erzielt zwei wunderschöne Tore. Sein Sturmpartner Oscar Kabwit hat hingegen weniger Glück, während Matteo Di Giusto nur zeitweise seine Klasse aufblitzen lässt. Hervorzuheben ist die gute Leistung von Andrejs Ciganiks auf der linken Seite, der unter anderem eine Vorlage verbuchen kann. Pius Dorn ist hingegen beim Gegentreffer mitschuldig, da er beim Führungstreffer der Lausanner die Deckung vernachlässigt. Er hält aber Alban Ajdini gut in Schach. Eine unzureichende Leistung zeigt hingegen Kevin Spadanuda, der in der ersten Halbzeit eine goldene Chance nach einer perfekten Vorlage von Andrej Vasovic vergibt.

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Hinweis: Spadanuda bis 67. Minute.

Villiger ab 67. Minute (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Lausanne startet gut in die Partie, angespornt durch den sehr starken Jamie Roche im Mittelfeld. Auch Nicky Beloko zeigt eine überzeugende Leistung, wird aber zur Halbzeit ausgewechselt. Doch nach der Pause brechen die Lausanner ein, insbesondere Kevin Mouanga und Brandon Soppy in der Abwehr. Vorne sind die drei Stürmer viel zu unauffällig, vor allem der sehr enttäuschende Theo Bair. Was ist nur mit dem grossen kanadischen Mittelstürmer los?

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Hinweis: Beloko bis 46., Poaty bis 65., Ajdini bis 65., Bair bis 71., Custodio bis 78. Minute

Lekoueiry ab 46. Minute. Fofana ab 65., Renovales ab 65., Traoré ab 71., Mollet ab 78. Minute (alle vier zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Luzern
FC Luzern
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