Tim Guillemin Redaktor Sport

Andrej Vasovic stellt sein grosses Talent unter Beweis und erzielt zwei wunderschöne Tore. Sein Sturmpartner Oscar Kabwit hat hingegen weniger Glück, während Matteo Di Giusto nur zeitweise seine Klasse aufblitzen lässt. Hervorzuheben ist die gute Leistung von Andrejs Ciganiks auf der linken Seite, der unter anderem eine Vorlage verbuchen kann. Pius Dorn ist hingegen beim Gegentreffer mitschuldig, da er beim Führungstreffer der Lausanner die Deckung vernachlässigt. Er hält aber Alban Ajdini gut in Schach. Eine unzureichende Leistung zeigt hingegen Kevin Spadanuda, der in der ersten Halbzeit eine goldene Chance nach einer perfekten Vorlage von Andrej Vasovic vergibt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Spadanuda bis 67. Minute.

Villiger ab 67. Minute (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Lausanne startet gut in die Partie, angespornt durch den sehr starken Jamie Roche im Mittelfeld. Auch Nicky Beloko zeigt eine überzeugende Leistung, wird aber zur Halbzeit ausgewechselt. Doch nach der Pause brechen die Lausanner ein, insbesondere Kevin Mouanga und Brandon Soppy in der Abwehr. Vorne sind die drei Stürmer viel zu unauffällig, vor allem der sehr enttäuschende Theo Bair. Was ist nur mit dem grossen kanadischen Mittelstürmer los?

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Beloko bis 46., Poaty bis 65., Ajdini bis 65., Bair bis 71., Custodio bis 78. Minute

Lekoueiry ab 46. Minute. Fofana ab 65., Renovales ab 65., Traoré ab 71., Mollet ab 78. Minute (alle vier zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos