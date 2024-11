FCL-Fans überzeugen Nach Schnee-Räum-Aktion folgt Mega-Choreo

Was für ein Tag der FCL-Fans. Um 07.15 Uhr hatten sie mit den Schneeschaufeln in der Swisspor Arena begonnen, den Platz für die Partie gegen YB zu räumen. Pünktlich zum Anpfiff stehen sie wieder in der Kurve, mit einer riesigen Schwan-Choreo.