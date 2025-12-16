DE
FR
Abonnieren

FCB-Trainer unter Druck – und bald weg?
Ihr glaubt nicht an Basler Weihnachten für Magnin

Nach durchzogenen Auftritten in der bisherigen Saison steht FCB-Coach Ludovic Magnin unter Druck. Geht es nach der Blick-Community, wird der Romand aber nicht mehr lange Trainer in Basel sein.
Publiziert: vor 34 Minuten
Kommentieren
Ob Ludovic Magnin im neuen Jahr noch FCB-Trainer ist? Die Mehrheit der Blick-Leser glaubt nicht daran.
Foto: Benjamin Faes/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Thun, nur zwei Siege aus den letzten acht Pflichtspielen – mit wenig überzeugenden Leistungen im Cup gegen Grand-Saconnex und bei Schlusslicht Winterthur. Die Basler Mannschaft konnte zuletzt nur selten glänzen. Entsprechend wächst auch die Kritik an FCB-Trainer Ludovic Magnin.

Deshalb hat Blick seine Leser gefragt: Ist Ludovic Magnin an Weihnachten noch FCB-Trainer? Nur 22 Prozent der rund 6500 Abstimmenden (Stand Dienstagmittag) glauben, dass der Romand nach der Hinrunde im Amt bleiben wird.

Immerhin 32 Prozent finden, dass man die Leistung und Resultate in den letzten beiden Spielen in Luzern (Mittwoch, 20.30 Uhr) und Servette (Samstag, 20.30 Uhr) für die Zukunft entschiedend machen sollte. Aber für ganze 46 Prozent dürften Magnin nicht mal zwei Siege reichen, um sich über Weihnachten im Amt zu halten – Magnin dürfte hoffen, dass die FCB-Bosse dies anders sehen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
17
11
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
17
13
31
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
17
7
29
4
FC Basel
FC Basel
17
7
28
5
FC Sion
FC Sion
17
6
27
6
FC Lugano
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zürich
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
17
-24
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Basel
        FC Basel