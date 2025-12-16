Sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Thun, nur zwei Siege aus den letzten acht Pflichtspielen – mit wenig überzeugenden Leistungen im Cup gegen Grand-Saconnex und bei Schlusslicht Winterthur. Die Basler Mannschaft konnte zuletzt nur selten glänzen. Entsprechend wächst auch die Kritik an FCB-Trainer Ludovic Magnin.
Deshalb hat Blick seine Leser gefragt: Ist Ludovic Magnin an Weihnachten noch FCB-Trainer? Nur 22 Prozent der rund 6500 Abstimmenden (Stand Dienstagmittag) glauben, dass der Romand nach der Hinrunde im Amt bleiben wird.
Immerhin 32 Prozent finden, dass man die Leistung und Resultate in den letzten beiden Spielen in Luzern (Mittwoch, 20.30 Uhr) und Servette (Samstag, 20.30 Uhr) für die Zukunft entschiedend machen sollte. Aber für ganze 46 Prozent dürften Magnin nicht mal zwei Siege reichen, um sich über Weihnachten im Amt zu halten – Magnin dürfte hoffen, dass die FCB-Bosse dies anders sehen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
17
11
34
2
FC St. Gallen
17
13
31
3
BSC Young Boys
17
7
29
4
FC Basel
17
7
28
5
FC Sion
17
6
27
6
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
17
-24
10