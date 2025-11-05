DE
Malenovic und Canepa im Zentrum der Kritik
Wer hat beim FCZ die Hosen an?Malenovic und Canepa im Zentrum der Kritik

Fans gegen Sportchef Malenovic
Online-Petition verärgert FCZ-Präsident Canepa

Unzufriedene FCZ-Fans haben online eine Petition gestartet, um den Sportchef Milos Malenovic loszuwerden. Präsident Ancillo Canepa hat sich dazu nun zu Wort gemeldet.
FCZ-Sportchef Milos Malenovic (links) im Gespräch mit Präsident Ancillo Canepa.
Marco MäderStellvertretender Leiter Sport-Desk

Aktuell macht eine Online-Petition die Runde. Das Ziel des Gesuchs? Man will Milos Malenovic loswerden. Der FCZ-Sportchef habe «wiederholt bewiesen, dass er keine klare sportliche Linie, kein langfristiges Konzept und vor allem kein Gespür für Qualität im Kaderaufbau besitzt», heisst es. Man fordert einen «Neuanfang im sportlichen Bereich – ein neuer Sportchef mit Kompetenz, Weitblick und echter FCZ-DNA!»

Über 3400 Personen haben bisher virtuell unterschrieben. 

Mittlerweile hat FCZ-Präsident Ancillo Canepa zur Petition Stellung genommen. Er habe davon Kenntnis. Doch, so Canepa, habe er selbst von der Petitionsplattform eine Mail erhalten. «Vielen Dank, dass du die Petition ‹Milos Malenovic Out› auf ACT, der Petitionsplattform von Campax, unterschrieben hast.» Canepa: «Im vorliegenden Fall wurde meine Unterschrift gefälscht, was einen strafrechtlichen Tatbestand darstellt. Wie ist es möglich, dass eine Petition gefälschte Unterschriften akzeptiert?»

Klar ist: Um die Petition virtuell zu signieren, muss man bloss Namen, Postleitzahl und E-Mail-Adresse angeben. Somit ist es gut möglich, dass dies ein FCZ-Fan im Namen des Präsidenten gemacht hat. Dass eine solche Petition Erfolg haben wird, darf also zumindest hinterfragt werden. 

So oder so: Die sportliche Situation seines FCZ beschäftigt den Präsidenten. «Ich bin mir bewusst, dass die Ergebnisse der letzten Spiele auch von den Fans sehr kritisch gesehen werden. Ich kann deshalb auch nachvollziehen, dass im Umfeld des FCZ eine grosse Unruhe entstanden ist.» Er verspricht: «Wir werden unsere Schlussfolgerungen ziehen.» Aber aktuell habe die Verpflichtung des neuen Cheftrainers absolute Priorität.

«Es ist nicht Milos, der die Tore nicht geschossen hat»
2:42
Canepa über Malenovic-Kritik:«Es ist nicht Milos, der die Tore nicht geschossen hat»
