Fans erzwangen Spielunterbruch
Nach Vorfällen im November: Sion erhält Busse aufgebrummt

Weil die Partie zwischen Lausanne und Sion im November aufgrund des Abbrennens von pyrotechnischem Material unterbrochen werden musste, wird der FC Sion nun gebüsst. Ausserdem muss er den Vorfall gemeinsam mit den Fangruppen untersuchen.
Publiziert: vor 17 Minuten
Die Gästefans aus Sion sorgten im November in Lausanne für einen mehrminütigen Unterbruch.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Der FC Sion muss wegen des Verhaltens seiner Fans am 9. November 2025 in Lausanne (2:2) eine Busse von 18'900 Franken sowie 3800 Franken Verfahrenskosten zahlen.

Das Spiel war für einige Minuten unterbrochen, weil ein Teil der Fans pyrotechnische Gegenstände einsetzte – darunter auch Raketen, die in Richtung Spielfeld abgeschossen wurden. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League fordert den Verein zudem auf, innerhalb von zwei Monaten einen Dialog mit seinen Fangruppen zu führen, um den Vorfall zu analysieren.

