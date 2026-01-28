DE
«Exemplarisch für unsere Wert»
Super-League-Leader Thun bindet Eigengewächs Dähler

Vollzugsmeldung beim FC Thun. Der sensationelle Aufsteiger hat den auslaufenden Vertrag mit Rechtsverteidiger Lucien Dähler verlängert.
Publiziert: 14:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 50 Minuten
Lucien Dähler hat seinen Vertrag im Berner Oberland bis Sommer 2028 verlängert.
Foto: Pius Koller
Lino Dieterle

Lucien Dähler (24) hat seinen Vertrag beim FC Thun vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2028 verlängert. Das Eigengewächs ist seit 2022 Teil der 1. Mannschaft und hat insgesamt 90 Spiele für die Berner Oberländer bestritten.

In der laufenden Saison kommt Dähler auf elf Einsätze. Zum Höhenflug des Super-League-Leaders steuert er ein Tor und zwei Vorlagen bei. Thun-Sportchef Dominik Albrecht sagt zur Vertragsverlängerung: «Lucien ist ein ausgeprägter Teamplayer und steht exemplarisch für die Werte des FC Thun. Er hat sich auf Stufe Super League nochmals weiterentwickelt und besticht durch sein grosses Laufvolumen und seine Zuverlässigkeit.»

