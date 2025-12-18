Nach dem 6:2-Sieg in Bern dominiert GC das Blick-Voting für den besten Spieler der 18. Super-League-Runde: Gleich drei Hoppers landen unter den vier meistgenannten Spielern. Überragend auch dabei: Vierfach-Torschütze Plange.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Vier Tore im Wankdorf, darunter ein Hattrick in sieben Minuten – was Luke Plange am Mittwochabend im Berner Wankdorf vollbrachte, dürfte der Fussball-Schweiz noch lange in Erinnerung bleiben. Der englische Stürmer hatte somit grossen Anteil am fulminanten 6:2-Sieg seiner Grasshoppers gegen YB.

Auch bei den Blick-Leserinnen und -Lesern steht der 23-Jährige hoch im Kurs: Von den rund 430 Personen, welche sich am Blick-Voting zum Spieler der Runde beteiligt haben, geben 218 und damit ziemlich genau die Hälfte ihre Stimme Luke Plange. Der Vierfach-Torschütze hat in diesem Ranking die Nase damit sehr deutlich vorne.

Noch am nächsten kommt ihm Lawrence Ati Zigi: Der St. Gallen-Torhüter verhilft seinem Team mit einigen starken Paraden zum 3:1-Heimsieg gegen Sion, mit dem die Ostschweizer ihre Chancen auf den Gewinn der Wintermeisterschaft aufrechterhalten. Der Ghanaer vereint 35 Stimmen auf sich.

Damit verhindert er die pure GC-Dominanz: Direkt hinter Zigi folgen mit Jonathan Asp Jensen und Justin Hammel (je rund 15 Stimmen) zwei weitere Spieler des Rekordmeisters, welche beim denkwürdigen Sieg in Bern auf dem Platz standen. Die Top fünf komplettiert FCB-Verteidiger Flavio Daniliuc, dessen solide Defensiv-Leistung beim 2:1-Sieg der Basler in Luzern von den Blick-Userinnen und -Usern damit ebenfalls gewürdigt wird.

Das Voting wurde von Blick am Donnerstagmorgen (08.50 Uhr) lanciert und am gleichen Tag (17.20 Uhr) ausgewertet.

