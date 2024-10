Espen-Boss über Fan-Support «Gut möglich, dass uns 2000 Fans in Brügge unterstützen»

Espen-Boss Matthias Hüppi spricht im Blick-Fussballpodcast FORZA! über die kommenden Partien des FC St.Gallen in der Conference League. Hüppi meint zum Fan-Support: «Es ist möglich, dass uns 2000 Fans an einem Donnerstagabend in Brügge unterstützen.»