Kommt es beim FC Lugano erneut zu einer Veränderung im Tor? Während des Spiels gegen GC macht das Gerücht die Runde, dass Amir Saipi die Tessiner noch vor Ende des Transferfensters verlassen könnte.

Plötzlich wird es während der Halbzeit zwischen GC und Lugano etwas unruhig auf der Haupttribüne im Letzigrund-Stadion. Macht Lugano-Goalie Amir Saipi den kurzfristigen Abflug aus dem Tessin? Es wird getuschelt – und in der Tat soll es gemäss Blick-Informationen für Saipi ein Angebot geben. Demnach könnte der Goalie den Klub noch vor Ende des europäischen Transferfensters am Montag verlassen.

«Ich weiss es wirklich nicht»

Blick fragt nach dem 1:1 im Letzigrund beim Goalie direkt nach, der sich zuletzt in sehr starker Form zeigt und sich seit November wieder als Stammgoalie ins Lugano-Tor gekämpft hat. «Ich weiss es wirklich nicht, da weisst du mehr als ich», antwortet der 25-Jährige. Er sei glücklich bei Lugano. «Ich spiele und versuche, meine Leistungen auf dem Platz zu bringen. Von allem anderen weiss ich nichts», so Saipi.

Weiss Trainer Mattia Croci-Torti allenfalls mehr? «Es gibt aktuell Gerüchte um viele unserer Spieler, Amir hat es zuletzt gut gemacht, dann ist es normal, dass es Interesse von anderen Mannschaften gibt», so der Tessiner Coach. Aber: «Er ist ein Spieler von Lugano und ich bin zufrieden mit ihm – ich glaube, dass er sicher bis Ende Saison noch bei uns bleibt.»

Schon die nächsten Stunden und Tage werden wohl zeigen, ob Stammgoalie Saipi auch am kommenden Samstag in Winterthur im Tor stehen wird.

