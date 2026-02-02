Die defensiven Sorgen der Luganesi nehmen zu: Nach Papadopoulos hat sich nun auch Hannes Delcroix verletzt. Der Haitianer ist am Samstag gegen GC früh ausgewechselt worden.

Beim 1:1 im Zürcher Letzigrund am vergangenen Samstag stand Lugano-Verteidiger Hannes Delcroix nur elf Minuten auf dem Platz, ehe er verletzt ausgewechselt werden musste. Nun ist die Diagnose da: Der Haitianer, der im Sommer mit seinem Land an die WM in Nordamerika fahren möchte, hat sich eine Verletzung am rechten Adduktorenmuskel zugezogen. Wie lange der Innenverteidiger ausfallen wird, ist noch unbekannt.

Sicher ist: Delcroix' Verletzung verschärft die Probleme in der Tessiner Defensive weiter – der 26-Jährige ist erst im Winter leihweise von Premier-League-Klub Burnley nach Lugano gewechselt, um den ebenfalls verletzten Abwehrchef Antonios Papadopoulos zu ersetzen. Immerhin: Wie der Klub in einer Mitteilung schreibt, kann Lukas Mai wieder voll mit der Mannschaft trainieren. Der deutsche Verteidiger hat in diesem Jahr verletzungsbedingt noch kein Spiel bestritten.

